Cina: WeRide inaugurerà servizio pilota commerciale di robotaxi a Madrid

MADRID (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – La società cinese specializzata nella guida autonoma WeRide ieri ha annunciato che entro la fine dell’anno inaugurerà un servizio pilota commerciale di robotaxi a Madrid, in collaborazione con la piattaforma statunitense di ride-hailing Uber e con l’operatore spagnolo di mobilità AVOMO.

Secondo una dichiarazione congiunta delle tre società, una volta che il servizio sarà operativo, gli utenti potranno prenotare taxi a guida autonoma direttamente tramite l’app di Uber. Il progetto dovrebbe diventare il primo servizio pilota commerciale di robotaxi in Spagna aperto al pubblico.

Durante la fase iniziale, a bordo dei veicoli saranno presenti operatori di sicurezza qualificati, in conformità con gli attuali requisiti normativi spagnoli. Le società hanno dichiarato di prevedere una graduale espansione delle operazioni commerciali a guida completamente autonoma nelle principali aree urbane.

Nell’ambito della collaborazione, WeRide fornirà la tecnologia di guida autonoma e la piattaforma dei veicoli, Uber metterà a disposizione la piattaforma di ride-hailing e l’accesso agli utenti, mentre AVOMO, una filiale del gruppo spagnolo di mobilità Moove Cars, supervisionerà le operazioni della flotta locale e la conformità normativa.

“L’inaugurazione dei robotaxi senza conducente a Madrid, uno dei mercati della mobilità urbana in più rapida crescita in Europa, dimostra la nostra capacità di operare in sicurezza in ambienti reali complessi”, ha dichiarato Han Xu, fondatore e amministratore delegato di WeRide.

“La Spagna è il nostro quinto mercato europeo e rafforza ulteriormente la nostra posizione di operatore affidabile nel settore dei robotaxi in tutto il continente”, ha riferito a Xinhua.

Le società hanno dichiarato che la forte domanda di mobilità di Madrid, la sua ampia popolazione urbana e un ambiente normativo relativamente aperto rendono la città un mercato favorevole per l’impiego delle tecnologie di guida autonoma.

(ITALPRESS).