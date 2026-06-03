Sanità, il 5 giugno la giornata di approfondimento sul Programma nazionale esiti

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Assessorato regionale della Sanità promuove per il prossimo 5 giugno 2026 una giornata di approfondimento dedicata al Programma Nazionale Esiti (PNE), importante strumento di valutazione della qualità delle cure e dell’efficacia dell’assistenza sanitaria. L’appuntamento, inizialmente previsto in un’altra ala del complesso, si terrà nella Sala Congressi, Blocco I della Cittadella Universitaria del Policlinico di Monserrato, a partire dalle ore 11,00. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei vertici istituzionali regionali e nazionali del sistema sanitario. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali della Presidente della Regione Alessandra Todde, assessora ad interim dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, del Direttore generale della Sanità Thomas Schael e del Direttore generale di AGENAS Angelo Tanese. Nel corso della giornata saranno presentati e approfonditi i risultati dell’edizione 2025 del Programma Nazionale Esiti, con particolare attenzione al loro utilizzo nella programmazione sanitaria regionale e agli strumenti innovativi per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari.

Tra gli interventi previsti figurano quelli del referente regionale PNE Sardegna Antonello Antonelli, del direttore scientifico PNE di AGENAS Giovanni Baglio, del coordinatore PNE Marco Di Marco e della responsabile tecnica PNE Giorgia Duranti. L’ultimo intervento della mattinata sarà affidato ad Antonino Urso, referente clinico PNE Liste d’attesa. Le conclusioni saranno a cura di Gabriele Buondonno, Direttore del Servizio 1 presso la Direzione Generale dell’Assessorato regionale della Sanità. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti sanitari e organismi tecnici nazionali sui temi della qualità dell’assistenza, della valutazione degli esiti clinici e del miglioramento continuo dei servizi offerti ai cittadini.

Il Programma Nazionale Esiti, sviluppato da AGENAS per conto del Ministero della Salute, è il sistema attraverso il quale vengono analizzati e monitorati gli esiti degli interventi sanitari erogati dalle strutture ospedaliere italiane. Attraverso indicatori clinici, organizzativi e di appropriatezza, il PNE consente di valutare l’efficacia delle cure, individuare eventuali criticità e supportare le Regioni e le aziende sanitarie nella programmazione e nel miglioramento dei servizi. Lo strumento favorisce inoltre trasparenza e uniformità nella valutazione delle performance del sistema sanitario nazionale.

– Foto Regione Sardegna –

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