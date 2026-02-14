PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Germania è “il principale partner commerciale della Cina” e “una delle maggiori fonti di investimenti esteri provenienti dall’Europa dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche oltre cinque decenni fa, dando vita a una stretta partnership economica fondata su una cooperazione vantaggiosa per tutti e su benefici reciproci”, secondo quanto affermato dal vice ministro cinese del Commercio Ling Ji.

Ling, anche vice rappresentante della Cina per i negoziati commerciali internazionali, ha formulato queste osservazioni nella giornata di giovedì, presiedendo una tavola rotonda con imprese tedesche. All’evento hanno partecipato rappresentanti di oltre 60 imprese e associazioni imprenditoriali tedesche, come riferito venerdì dal ministero del Commercio sul proprio sito.

I rappresentanti del governo cinese hanno risposto attivamente alle preoccupazioni delle aziende tedesche in materia di appalti pubblici, tutela della proprietà intellettuale e ottimizzazione dell’ambiente imprenditoriale nel corso della tavola rotonda.

“Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la Cina resterà ferma nell’espansione della propria apertura di alto livello e nell’avanzamento di uno sviluppo di alta qualità, misure destinate a creare significative opportunità per la cooperazione economica e commerciale tra Cina e Germania”, ha affermato Ling.

“Con un ampio potenziale di cooperazione nei settori dell’innovazione, dello sviluppo verde e dell’economia digitale, la Cina auspica che le imprese tedesche aumentino le loro esportazioni di prodotti e tecnologie di alta qualità in Cina e amplino i loro investimenti nel Paese”, ha aggiunto il funzionario.

Considerando la Cina sia come un polo globale dell’innovazione sia come un terreno di formazione per le aziende affinché rafforzino la propria competitività, le imprese tedesche hanno dichiarato di essere pronte a radicarsi ulteriormente nel mercato, integrarsi maggiormente nelle catene globali del valore e dell’innovazione, e contribuire allo sviluppo di alta qualità della Cina.

(ITALPRESS).