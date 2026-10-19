Cina: vendite al dettaglio di beni e servizi +2,6% nei primi nove mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le vendite complessive al dettaglio di beni e servizi in Cina, un importante indicatore del vigore dei consumi del Paese, sono aumentate del 2,6% su base annua nei primi tre trimestri di quest’anno. Lo affermano i dati ufficiali diffusi oggi.

Nel periodo, le vendite al dettaglio di servizi sono aumentate del 5% rispetto a un anno prima, mentre quelle di beni sono cresciute dell’1%, secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Per quanto riguarda il consumo di servizi, le categorie dei servizi di comunicazione e informazione, dei servizi di consulenza turistica e di noleggio e dei servizi culturali, sportivi e ricreativi hanno registrato una rapida crescita, mostrano i dati dell’NBS.

Nei primi tre trimestri di quest’anno, le vendite complessive al dettaglio di beni di consumo, che comprendono le vendite di beni di consumo fisici e i ricavi generati dai servizi di ristorazione, hanno superato i 37.000 miliardi di yuan (circa 5.510 miliardi di dollari), con un aumento dell’1,1% su base annua, mostrano i dati.

Nel solo mese di settembre, le vendite complessive al dettaglio di beni di consumo hanno registrato la crescita più rapida degli ultimi sei mesi, con un aumento dell’1,1% su base annua, superiore di 0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo l’NBS.

Le vendite al dettaglio di beni di consumo nelle aree urbane sono cresciute dello 0,9%, mentre quelle nelle aree rurali sono aumentate del 2,3%.

Le vendite al dettaglio online di beni e servizi hanno superato i 15.100 miliardi di yuan, con un aumento del 4,4% su base annua. Sul totale, le vendite online di beni sono cresciute del 3,8% su base annua, mentre quelle di servizi sono aumentate del 5,3% su base annua.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).