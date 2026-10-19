Cina: FMI alza previsioni di crescita di Hong Kong al 3,8%, HKSAR più ottimista

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica di Hong Kong per quest’anno al 3,8%, e il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) nutre aspettative ancora più ottimistiche riguardo a tali proiezioni. Lo ha dichiarato ieri il responsabile delle finanze locale.

Il segretario alle Finanze del governo dell’HKSAR Paul Chan ha scritto sul suo blog che, in occasione delle riunioni annuali dell’FMI e del Gruppo della Banca mondiale cui ha presenziato durante la sua visita a Bangkok in Thailandia la scorsa settimana, le discussioni hanno evidenziato come il panorama economico globale venga ridefinito dall’impatto degli elevati prezzi dell’energia causati dai conflitti, oltre che dalla rapida ascesa dell’intelligenza artificiale.

Le ultime previsioni dell’FMI indicano un rallentamento della crescita economica globale dal 3,5% dello scorso anno al 3,1% di quest’anno, con un divario crescente dovuto a uno sviluppo disomogeneo: le proiezioni di crescita per le economie colpite dai conflitti sono state nettamente riviste al ribasso, mentre quelle profondamente integrate nella catena di approvvigionamento dell’IA sono state riviste al rialzo. La crescita dell’Asia nel suo complesso ha continuato a superare la media globale, con le previsioni di crescita per Hong Kong anch’esse riviste al rialzo al 3,8%.

Chan ha sottolineato che, sia che si tratti di sostenere la trasformazione economica attraverso la tecnologia o di rafforzare lo slancio economico per sostenere l’occupazione, la chiave risiede in un sostegno finanziario efficiente, e Hong Kong sta svolgendo un ruolo attivo nel promuovere flussi di capitale efficienti.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).