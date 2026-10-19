KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Una donna di 21 anni è stata uccisa e altre tre persone sono rimaste ferite in un attacco russo con missili balistici sulla capitale ucraina Kiev. Lo riferiscono l’amministrazione militare della città e il sindaco Vitali Klitschko. L’attacco, avvenuto nella serata di ieri, ha colpito un centro medico e un istituto scolastico.

ZELENSKY “ATTACCHI RUSSI SENZA PREAVVISO PARTNER, PUTIN NON VUOLE LA PACE”

“Ancora una volta un attacco missilistico russo in più ondate durante la notte e ancora una volta senza alcun preavviso da parte dei partner. Ancora una volta gli obiettivi erano infrastrutture energetiche, ma sono stati danneggiati anche una clinica, una scuola, una stazione della metropolitana e normali edifici residenziali. In totale i russi hanno utilizzato 16 missili balistici e si è trattato di un attacco mirato contro Kiev e la sua regione. I russi hanno anche utilizzato più di 200 droni di vario tipo, inclusi i jet Shaheed, dalle regioni di Kharkiv e Dnipro verso le regioni di Volinia, Rivne e Odessa. Purtroppo, ci sono vittime”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Durante la notte e la mattina, la Russia ha attaccato impianti energetici. Più di 10 infrastrutture energetiche sono state danneggiate e almeno 550.000 famiglie sono rimaste senza elettricità”, aggiunge.

“L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra e abbiamo accolto positivamente ogni tentativo dei nostri partner di porvi fine con dignità, e ogni proposta di cessate il fuoco ha ricevuto una risposta positiva. Putin non vuole solo la fine di questa guerra, ma nemmeno alcun passo verso la de-escalation. Quando viene bloccata la fornitura di missili per la difesa aerea ucraina e la Russia ottiene un allentamento o un rinvio delle sanzioni, questo è, purtroppo, un negazionismo della realtà da parte dei partner. In realtà, la guerra è ancora in corso, e continua solo a causa degli attacchi russi e della volontà della Russia di prolungarla“, conclude Zelensky.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).