Cina vara piano per promuovere risparmio delle risorse in tutti i settori

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha varato un piano d’azione volto a promuovere il risparmio e l’uso efficiente delle risorse, a garantirne la sicurezza nazionale e ad accelerare la transizione verde dell’economia e della società. Lo ha reso noto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC).

Secondo il piano, entro il 2030 la Cina punta a ridurre il consumo energetico per unità di prodotto interno lordo (PIL) di circa il 10%, il consumo idrico per unità di PIL del 10% e l’utilizzo di terreni edificabili per unità di PIL del 15% rispetto ai livelli del 2025. Il piano è stato emanato congiuntamente dalla NDRC, dal ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione e da altri tre dipartimenti governativi.

Il documento prevede inoltre una riduzione costante dei tassi di perdita di cereali lungo tutte le fasi della filiera e un aumento del volume annuo di riciclo delle principali risorse riciclabili fino a 510 milioni di tonnellate entro il 2030.

Definisce anche i compiti prioritari in sette ambiti: risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza, risparmio delle risorse idriche, conservazione dei cereali e riduzione degli sprechi alimentari, uso parsimonioso e intensivo del suolo, sviluppo e utilizzo delle risorse minerarie, risparmio e riciclo delle materie prime e promozione di una cultura del risparmio delle risorse tra i cittadini.

Il piano d’azione specifica inoltre misure di sostegno in settori quali standard, politiche, vigilanza normativa e innovazione tecnologica.

Il risparmio delle risorse in tutti i settori può contribuire a ridurre le emissioni di carbonio, migliorare le condizioni ecologiche e sostenere uno sviluppo di alta qualità, ha affermato Li Zhong, vice direttrice dell’Istituto di ricerca sull’energia della NDRC, in un articolo scritto in collaborazione con altri autori.

La Cina punta a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060.

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede cambiamenti sia sul fronte dell’offerta sia su quello della domanda, tra cui l’accelerazione dello sviluppo delle fonti energetiche non fossili e la promozione del risparmio e dell’uso efficiente delle risorse, ha spiegato Li.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)