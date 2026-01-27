PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli utili delle principali imprese industriali cinesi sono tornati a crescere nel 2025, interrompendo un calo durato tre anni, con settori emergenti come la produzione di attrezzature e la manifattura high-tech come principali motori di crescita.
Gli utili delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati dello 0,6% su base annua, raggiungendo quasi 7.400 miliardi di yuan (circa 1.060 miliardi di dollari USA) lo scorso anno, come mostrato martedì dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica.
Per principali imprese industriali si intendono quelle con un fatturato annuo della principale attività di almeno 20 milioni di yuan.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
