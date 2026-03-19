PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e Stati Uniti hanno concordato di continuare a fare buon uso del loro meccanismo di consultazione economica e commerciale per rafforzare dialogo e comunicazione, ha affermato oggi il ministero del Commercio.

Rispondendo a una domanda sui recenti colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti tenuti a Parigi, la portavoce del ministero He Yongqian ha affermato che entrambe le parti hanno condotto consultazioni sincere, approfondite e costruttive su questioni di interesse reciproco, tra cui le disposizioni tariffarie, la promozione del commercio e degli investimenti bilaterali e il mantenimento del consenso esistente derivante da precedenti consultazioni.

“Sono stati raggiunti alcuni nuovi punti di consenso ed entrambe le parti hanno concordato di mantenere le consultazioni”, ha affermato He durante una regolare conferenza stampa.

Le due parti hanno inoltre concordato di esplorare la creazione di meccanismi di lavoro per ampliare la cooperazione economica e commerciale, continuare a fare buon uso del meccanismo di consultazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, rafforzare dialogo e comunicazione, gestire adeguatamente le divergenze ed espandere la cooperazione pratica per promuovere una crescita sostenuta e stabile delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, ha concluso la portavoce.

(ITALPRESS).