WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha concluso oggi la sua visita di Stato negli Stati Uniti.
Al momento della sua partenza da Washington, alti funzionari del governo statunitense lo hanno salutato all’aeroporto, dove sono stati sparati 21 colpi di artiglieria.
(ITALPRESS).
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