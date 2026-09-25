KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un attacco con drone ha colpito un edificio adibito a uffici nel distretto di Solomianskyi, a Kiev, provocando quattro morti e sette feriti. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina Vitalii Klitschko, citato da Ukrinform. Secondo le prime informazioni, il drone ha danneggiato la facciata dell’edificio e mandato in frantumi numerose finestre. Un incendio è inoltre divampato in un parcheggio vicino alla struttura, dove sono stati trovati i corpi delle vittime. Tra i sette feriti c’è anche un bambino.

Ed è salito a due il bilancio delle vittime degli attacchi con droni contro alcuni mercati a Gorlovka, nella Repubblica popolare di Donetsk. Lo riporta l’agenzia russa Tass, citando il capo del distretto cittadino Ivan Prikhodko. Secondo quanto riferito da Prikhodko, due donne sono rimaste uccise in distinti attacchi con droni contro strutture commerciali nei distretti Nikitovsky e Tsentralno-Gorodskoy della città.

ZELENSKY “DA TRUMP OK ALLE LICENZE PER PRODURRE I PATRIOT”

“Ci sono accordi concreti riguardo alle licenze Patriot. Nel nostro incontro, il presidente Trump ha sottolineato di aver preso la sua decisione definitiva: l’Ucraina riceverà le licenze per produrre missili Patriot”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X, dopo il suo incontro con il presidente statunitense. Per quanto riguarda un incontro trilaterale con la Russia, gli Stati Uniti hanno “proposto di prepararlo e di incontrarsi a livello tecnico. Stiamo aspettando che gli USA propongano una data, hanno proposto gli Emirati Arabi Uniti come sede dell’incontro”.

KALLAS “6,6 MILIARDI SBLOCCATI PER KIEV”

“Gli Stati membri dell’UE hanno concordato le condizioni per lo sblocco di 6,6 miliardi di euro del Fondo europeo di pace destinati all’Ucraina. Questa è una buona notizia per l’Ucraina e una cattiva notizia per la Russia: 900 milioni di euro sono destinati alla missione di assistenza militare dell’UE in Ucraina, un miliardo di euro finanzierà nuovi acquisti congiunti di attrezzature. E 4,7 miliardi di euro serviranno a rimborsare gli Stati membri, alcuni dei quali hanno già dichiarato che destineranno la loro quota all’Ucraina”. Così l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un post su X. “Gli attacchi ibridi di Mosca cercano di intimidire l’Europa affinché riduca il suo sostegno all’Ucraina. L’Europa sta facendo l’esatto contrario”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)