WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che, pur essendo in competizione nel campo dell’intelligenza artificiale, Cina e Stati Uniti hanno ancora più motivi per cooperare.

Durante i suoi colloqui con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, Xi ha osservato che, in quanto due grandi potenze nel campo dell’IA, le due parti dovrebbero valorizzare i rispettivi punti di forza nel settore, anziché adottare un atteggiamento di cautela reciproca.

(ITALPRESS).