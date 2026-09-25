WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump hanno concordato oggi di instaurare una relazione costruttiva di stabilità strategica basata sul rispetto, sull’equità e sulla reciprocità.

Tale consenso è stato raggiunto durante una conversazione avvenuta davanti a una tazza di tè alla Casa Bianca, alla quale hanno partecipato Xi e sua moglie Peng Liyuan, insieme a Trump e a sua moglie Melania Trump.

(ITALPRESS).