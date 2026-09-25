WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha degli scambi in forma ristretta con il presidente statunitense Donald Trump nello Studio Ovale, dopo la cerimonia di benvenuto tenuta alla Casa Bianca a Washington, D.C., negli Stati Uniti, il 24 settembre 2026. Ieri Trump ha organizzato qui la cerimonia per Xi, in visita di Stato negli Stati Uniti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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