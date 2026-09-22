Cina-USA: scambi culturali rafforzano i legami tra i due popoli (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la mostra “Il mondo dei Guerrieri di terracotta: nuove scoperte archeologiche nello Shaanxi nel XXI secolo” al Bowers Museum, nella contea di Orange, in California, negli Stati Uniti, il 22 maggio 2025. La speranza delle relazioni tra Cina e Stati Uniti risiede nei popoli, le loro fondamenta sono nelle società, il loro futuro dipende dai giovani e la loro vitalità deriva dagli scambi a livello locale. Negli ultimi anni, i due Paesi hanno rafforzato i legami tra i rispettivi popoli attraverso gli scambi culturali, imprimendo un costante slancio positivo alle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

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