Iran, Pezeshkian a New York “Difenderemo le nostre posizioni”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in partenza oggi per New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha assicurato che difenderà con fermezza le posizioni del suo Paese nel contesto della guerra in corso con gli Stati Uniti. “Siamo usciti dalla guerra a testa alta e questo è motivo di dignità e orgoglio per tutti noi. Per questo difenderemo con decisione le nostre posizioni nei forum internazionali”, ha dichiarato Pezeshkian poco prima della partenza, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato.

Il presidente ha aggiunto che l’Iran sfrutterà appieno l’occasione “per illustrare alla comunità internazionale la difficile situazione che attraversa” e per ribadire agli avversari “che il popolo iraniano è rimasto saldo nonostante tutte le ingiustizie”. Pezeshkian pronuncerà un discorso all’Assemblea generale mercoledì. Si tratta del più alto funzionario iraniano a recarsi negli Stati Uniti dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, scatenato dai raid americani e israeliani sull’Iran dello scorso febbraio. Washington ha autorizzato la presenza di una parte della delegazione iraniana alle riunioni Onu, ma ha imposto restrizioni analoghe a quelle applicate lo scorso anno, secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Stato.

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