Ucraina, attacco russo a Dnipro provoca 3 vittime. Zelensky vede Macron a NY: focus su sicurezza e pacchetto di sostegno invernale

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – È salito a tre morti e sei feriti il bilancio dell’attacco russo condotto nella notte contro Dnipro. Lo riferiscono i media ucraini, citando il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Ganja. Le forze russe hanno colpito un’impresa industriale, provocando un incendio e danneggiando strutture e magazzini. I soccorritori stanno cercando un’altra persona che potrebbe trovarsi sotto le macerie dell’azienda colpita.

Tra i feriti, quattro persone sono state ricoverate in condizioni di media gravità, mentre un uomo di 25 anni è in gravi condizioni; un altro ferito viene curato in regime ambulatoriale. Le Forze aeree ucraine avevano segnalato nella notte la minaccia di missili balistici diretti verso la regione di Dnipropetrovsk. L’attacco ha interessato nella stessa notte anche imprese industriali a Kryvyi Rih e Pavlohrad, dove si sono sviluppati incendi.

ZELENSKY VEDE MACRON, FOCUS SU SICUREZZA E PACCHETTO AIUTI INVERNALI

“Ho incontrato Emmanuel Macron. Abbiamo parlato principalmente di sicurezza e del pacchetto di sostegno invernale per l’Ucraina. Siamo inoltre pronti a fornire ulteriori sistemi di difesa aerea SAMP/T e missili, utilizzando le risorse finanziarie disponibili tramite il prestito dell’UE”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social, dopo l’incontro a New York, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. “Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre questi sistemi di difesa aerea e missili in Ucraina, così come sul programma congiunto antibalistico FREYJA con i nostri partner. Prevediamo di vedere i primi risultati quest’anno. Stiamo facendo tutto il possibile per rafforzare la protezione del nostro popolo”, conclude.

INCONTRO MACRON-TRUMP

“Al mio arrivo a New York, ho incontrato il Presidente Donald Trump. Abbiamo deciso di agire insieme per allentare le tensioni nei mercati energetici, proteggendo le infrastrutture critiche in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, in un post su X. “Uniremo inoltre i nostri sforzi per ottenere una moratoria sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche e contro le infrastrutture civili ucraine. Le popolazioni civili devono essere protette e dobbiamo avviare al più presto un negoziato serio sulle condizioni per la pace tra Russia e Ucraina”, conclude.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).