All’aeroporto di Malpensa al via un nuovo volo da Milano a Riad operato da Riyadh Air

MILANO (ITALPRESS) – Riyadh Air, la nuova compagnia aerea di bandiera dell’Arabia Saudita, fa oggi il suo debutto ufficiale nel mercato italiano annunciando l’apertura delle vendite per il nuovo collegamento diretto tra Milano e Riad. I voli prenderanno il via il 16 dicembre 2026. Il lancio del collegamento con Milano rappresenta un tassello cruciale nei piani di espansione della compagnia in Europa. La rotta italiana diventa infatti la quinta destinazione europea del network, consolidando una presenza già avviata con grande successo. Dopo lo storico debutto commerciale dello scorso 10 giugno con il primo volo su Londra Heathrow, Riyadh Air ha rapidamente inaugurato le rotte di Malaga (14 luglio), Madrid (17 luglio) e Manchester (17 settembre). A partire dal 16 dicembre 2026, Riyadh Air opererà quattro voli settimanali tra l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) e l’Aeroporto Internazionale Re Khalid (RUH). Questa nuova rotta rafforza una dinamica relazione bilaterale tra Italia e Arabia Saudita, fondata su commercio, moda, lusso e un turismo in fortissima espansione. A testimonianza di questo legame, il prestigioso Salone del Mobile di Milano terrà la sua prima storica edizione internazionale proprio a Riad, intercettando una clientela di altissimo profilo.

Inoltre, la domanda turistica tra Italia e Arabia Saudita vive un momento di grande dinamismo, con oltre 322 mila turisti sauditi hanno visitato l’Italia registrati nel 2024 secondo il Ministero del Turismo Italiano, mentre l’Arabia Saudita attira un crescente interesse da parte dei viaggiatori italiani alla ricerca di nuove esperienze culturali, storiche e di svago. Oltre a facilitare i viaggi point-to-point, il servizio posiziona Riad come un hub di trasporto d’eccellenza. I passeggeri in viaggio sulla rotta di Milano beneficeranno infatti di comodi collegamenti via Riad verso Bangkok (BKK), Islamabad (ISB), Gedda (JED), Kuala Lumpur (KUL) e Manila (MNL), godendo di una maggiore flessibilità e di una connettività senza interruzioni verso l’Asia e all’interno del Regno Saudita. Tony Douglas, Chief Executive Officer di Riyadh Air, ha dichiarato: “L’apertura delle vendite per Milano segna il nostro debutto ufficiale in Italia, un mercato per noi di importanza capitale. Milano incarna l’eccellenza globale nel design, negli affari e nel turismo, in perfetta sintonia con la visione di Riyadh Air. Non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori italiani a bordo dei nostri aerei per offrire loro un’esperienza unica e completamente digitale, supportando al contempo gli ambiziosi obiettivi della Vision 2030 dell’Arabia Saudita”. I voli verso Milano saranno operati con la modernissima flotta di Boeing 787-9 Dreamliner di Riyadh Air.

– foto ufficio stampa Burson –

(ITALPRESS).