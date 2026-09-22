Egitto e altri sette Paesi chiedono il rispetto del cessate il fuoco a Gaza

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I ministri degli Esteri di Egitto, Qatar, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia e Arabia Saudita si sono riuniti a New York, a margine dell’81 sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo un comunicato congiunto diffuso dal ministero degli esteri egiziano, i ministri hanno espresso profonda preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione umanitaria a Gaza e chiesto a Israele di rispettare gli impegni previsti dalla prima fase del Piano globale, garantendo l’ingresso immediato, sicuro e senza ostacoli degli aiuti umanitari e delle forniture necessarie al recupero precoce. I ministri hanno inoltre ribadito la necessità di preservare il cessate il fuoco e porre fine alle violazioni. Hanno sottolineato che la Road Map costituisce parte integrante del Piano globale e il quadro per l’attuazione della seconda fase, compresi il pieno ritiro israeliano, il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione, l’assunzione delle responsabilità da parte del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza e l’avvio della ricostruzione.

I ministri hanno respinto categoricamente qualsiasi espulsione o sfollamento forzato dei palestinesi e condannato l’espansione degli insediamenti israeliani, la confisca delle terre, la demolizione di abitazioni palestinesi e la violenza dei coloni. Infine, hanno ribadito che Gaza deve rimanere parte integrante del territorio palestinese e sostenuto un percorso credibile e irreversibile verso l’autodeterminazione palestinese e la creazione di uno Stato palestinese sovrano, indipendente e vitale, con Gerusalemme Est capitale, nel quadro della soluzione dei due Stati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).