Cina: università di Nanchino forma talenti collaborando con imprese (3)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto combinata, scattata il 22 luglio 2026, mostra Gao Yumeng, laureata nel 2026 presso l’Università di tecnologia industriale di Nanchino, mentre posa per una foto (a sinistra) e mentre conferma con un meccanico i servizi di riparazione e manutenzione di un veicolo (a destra), presso un’azienda di servizi automobilistici a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.

L’Università di tecnologia industriale di Nanchino ha come predecessore la Scuola professionale Zhonghua, fondata nel 1918 dal celebre educatore Huang Yanpei. Negli ultimi anni, l’università ha portato avanti lo sviluppo dell’integrazione tra industria e istruzione e della cooperazione tra università e imprese, istituendo congiuntamente istituti industriali specializzati con aziende leader come Huawei e BYD e formando numerosi professionisti per le imprese.

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(ITALPRESS).