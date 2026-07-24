Cina: università di Nanchino forma talenti collaborando con imprese (1)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto combinata, scattata il 22 luglio 2026, mostra Zhao Wangzhou, laureato nel 2024 presso l’Università di tecnologia industriale di Nanchino, mentre posa per una foto (a sinistra) e mentre esegue il debug di dispositivi presso un’azienda di tecnologie per l’automazione (a destra), a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.

L’Università di tecnologia industriale di Nanchino ha come predecessore la Scuola professionale Zhonghua, fondata nel 1918 dal celebre educatore Huang Yanpei. Negli ultimi anni, l’università ha portato avanti lo sviluppo dell’integrazione tra industria e istruzione e della cooperazione tra università e imprese, istituendo congiuntamente istituti industriali specializzati con aziende leader come Huawei e BYD e formando numerosi professionisti per le imprese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).