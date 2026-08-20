Cina: Unitree registra rialzo del 629,44% al suo debutto sul mercato di Shanghai

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Unitree Robotics, leader cinese nella produzione di robot, ha registrato un rialzo del 629,44%, aprendo a 1.100 yuan (circa 161,99 dollari) per azione al suo debutto sul mercato STAR di Shanghai, avvenuto ieri.

La società con sede a Hangzhou offre circa 40,45 milioni di azioni al prezzo di 150,8 yuan ciascuna, corrispondente a un rapporto prezzo/utili di 219,23 volte, secondo il suo prospetto informativo.

Le consegne dei suoi robot umanoidi hanno superato le 5.500 unità nel 2025, collocandosi al primo posto a livello mondiale con una quota del 32,4% del mercato globale, secondo un rapporto di ricerca sul mercato dei robot umanoidi del 2025.

Unitree ha dichiarato che i fondi raccolti saranno destinati allo sviluppo di modelli per robot intelligenti, alla ricerca e allo sviluppo di hardware robotici, allo sviluppo di nuovi prodotti e alla costruzione di basi produttive, in linea con la transizione dell’azienda dalla produzione di robot alla creazione di un ecosistema più ampio per robot multiuso ad alte prestazioni.

La quotazione di Unitree arriva in un momento in cui il settore cinese della robotica acquisisce crescente rilevanza a livello globale. Le aziende cinesi hanno rappresentato quasi il 70% delle vendite mondiali di robot quadrupedi nel primo semestre del 2026, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Le previsioni di mercato indicano una crescita continua. Secondo International Data Corporation, società di ricerca di mercato, le consegne globali di robot umanoidi dovrebbero superare le 510.000 unità entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto di circa il 95%.

Fondata nel 2016, Unitree si è affermata come una delle principali aziende cinesi nel settore della robotica, specializzata nello sviluppo di robot quadrupedi e umanoidi, con componenti fondamentali sviluppati interamente in proprio, tra cui motori, riduttori, controller e LiDAR.

Beneficiando della graduale espansione degli scenari applicativi a valle per i robot umanoidi e della sostenuta domanda di mercato, la società ha registrato ricavi per circa 1,15 miliardi di yuan nel primo semestre del 2026, in aumento del 48,54% su base annua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).