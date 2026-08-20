Cina: Fuzhou valorizza patrimonio del Chuanzheng per promuovere il turismo (2)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 18 agosto 2026, mostra una scena dello spettacolo a tema intitolato “La gloria appartiene all’Arsenale di Foochow” nel distretto di Mawei, a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. La città di Fuzhou è riuscita a rivitalizzare il proprio patrimonio industriale legato al “Chuanzheng” (costruzione e amministrazione navale) per promuovere lo sviluppo del turismo. Il museo illustra la storia e la cultura del Chuanzheng, mentre lo spettacolo immersivo a tema intitolato “La gloria appartiene all’Arsenale di Foochow” accompagna il pubblico attraverso un viaggio nel tempo per ripercorrere in modo vivido lo sviluppo del Chuanzheng nella città.

-Foto Xinhua-

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