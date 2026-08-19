Precipita un elicottero in Kenya, un italo-ecuadoriano tra le 7 vittime

ROMA (ITALPRESS) – L’italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi, direttore generale del Centro di Intelligence Strategica (CIES) dell’Ecuador, è una delle vittime di un incidente in elicottero avvenuto oggi in Kenya. La notizia è riportata dai media ecuadoriani.
Sensi-Contugi si trovava con la moglie, Stephany Hollihan Vasconez, al momento dell’incidente. Nell’incidente hanno perso la vita complessivamente sette persone, tra cui sei turisti e il pilota, identificato come Josh Outram.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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