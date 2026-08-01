PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’azienda cinese di robotica Unitree Robotics ha avviato l’iter per un’offerta pubblica iniziale (IPO) finalizzata alla quotazione sul mercato STAR di Shanghai, in un momento in cui il settore cinese della robotica umanoide continua a crescere.

Secondo un annuncio pubblicato giovedì, l’azienda con sede a Hangzhou, nella Cina orientale, intende emettere 40,45 milioni di azioni, pari al 10% del proprio capitale sociale ampliato. L’offerta comprenderà un collocamento strategico, una sottoscrizione offline da parte di investitori istituzionali e una sottoscrizione pubblica online.

La consultazione preliminare sul prezzo è prevista per il 5 agosto, mentre le sottoscrizioni online e offline inizieranno il 10 agosto, ha reso noto Unitree, senza comunicare la data di debutto in borsa.

Dopo la quotazione, il fondatore di Unitree Wang Xingxing e le parti correlate deterranno il 31,29% delle azioni della società e il 65,31% dei diritti di voto.

Fondata nel 2016, Unitree Robotics è diventata una delle principali aziende cinesi di robotica, specializzata nello sviluppo di robot quadrupedi e umanoidi. Nel 2025, le consegne dei suoi robot umanoidi hanno superato le 5.500 unità, classificandosi al primo posto a livello globale.

Beneficiando della forte domanda di intelligenza artificiale incarnata e della continua espansione delle proprie attività commerciali, Unitree prevede che i ricavi del primo semestre del 2026 raggiungeranno una cifra compresa tra 1,052 miliardi di yuan (pari a circa 154,9 milioni di dollari USA) e 1,128 miliardi, con un aumento su base annua compreso tra il 35,62% e il 45,41%.

Dopo aver attirato grande attenzione con l’esibizione dei suoi robot umanoidi al Gala della Festa di primavera cinese, Unitree ha presentato la domanda di quotazione il 20 marzo e ha ottenuto l’approvazione della registrazione da parte delle autorità di regolamentazione 104 giorni dopo. Si tratta di una tempistica record per le quotazioni sul mercato STAR, che, secondo gli analisti, evidenzia il riconoscimento da parte delle autorità dell’importanza strategica dell’intelligenza incarnata.

La mossa di Unitree riflette una tendenza più ampia in Cina, mentre l’intelligenza artificiale incarnata e i robot umanoidi si avvicinano alla commercializzazione su larga scala. A maggio sono state accettate anche le domande di quotazione di altre due aziende, Leju Robot e Deep Robotics.

La Cina ha identificato l’industria della robotica come un settore chiave per acquisire un vantaggio tecnologico strategico. Nel primo semestre del 2026, i robot quadrupedi sviluppati in Cina hanno rappresentato quasi il 70% delle vendite globali, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

La società di ricerca di mercato International Data Corporation prevede che le consegne globali di robot umanoidi supereranno le 510.000 unità entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto di quasi il 95%.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).