XUAN’EN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti si divertono in un’area panoramica nella contea di Xuan’en, nella Prefettura autonoma di Enshi Tujia e Miao, nella Provincia cinese centrale dello Hubei, il 21 luglio 2026. Dall’inizio delle vacanze estive, le attrazioni turistiche di Xuan’en hanno registrato un forte aumento dei visitatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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