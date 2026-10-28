Cina: uccelli migratori attraversano riserva del delta del fiume Giallo (3)

DONGYING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni uccelli migratori sorvolano la Riserva naturale nazionale del delta del fiume Giallo, nella città di Dongying, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 25 ottobre 2026. Il delta del fiume è un’area fondamentale per la conservazione degli uccelli acquatici migratori lungo le rotte migratorie internazionali. Delle nove principali rotte migratorie al mondo, due attraversano questa regione. Milioni di uccelli vi transitano ogni anno, facendo guadagnare al delta la reputazione di “aeroporto internazionale” per questi esemplari.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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