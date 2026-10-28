Bolsonaro in fuga verso gli Stati Uniti, è in Ecuador

ROMA (ITALPRESS) – Si rincorrono le voci sulla fuga all’estero di Flavio Bolsonaro. Il candidato presidenziale della destra, sconfitto alle elezioni in Brasile, sarebbe in volo verso l’Ecuador, dall’Argentina, dopo avere lasciato il suo paese. Con lui ci sarebbero la moglie Fernanda e le due figlie Luiza e Carolina.

Gli Stati Uniti hanno annunciato che gli concederanno il visto d’ingresso. Mentre si rincorrevano notizie del suo presunto arrivo in Florida insieme alla moglie e alle due figlie, la Direzione nazionale della migrazione argentina ha riferito su X che Flavio Bolsonaro è arrivato in Argentina martedì sera, per poi imbarcarsi su “un volo privato operato dalla compagnia Baires Fly S.A. diretto alla città di Guayaquil, in Ecuador”.

Il dipartimento di Stato americano, ieri sera, ha fatto sapere che concederà i visti a Bolsonaro e alla sua famiglia, consentendo loro l’ingresso negli Stati Uniti, senza tuttavia confermare i dettagli del suo viaggio.

Il fratello Eduardo, anche lui latitante, vive negli Usa grazie a un permesso rilasciato dalla Casa Bianca. Anche il padre di Flavio, l’ex presidente Jair Bolsonaro, si era recato negli Stati Uniti dopo essersi rifiutato di riconoscere la sconfitta contro Lula nel 2022. Alla fine era tornato in Brasile, ma in seguito è stato condannato a 27 anni per aver pianificato un colpo di Stato. Suo figlio non ha ancora ammesso ufficialmente la sconfitta, ma lunedì il suo Partito Liberale ha dichiarato di riconoscere la vittoria di Lula.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).