Tunisia, il Parlamento approva la regolarizzazione dei pozzi idrici per uso agricolo

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina ha approvato il progetto di legge sulla regolarizzazione dei pozzi agricoli non autorizzati, con 79 voti favorevoli, 7 contrari e 10 astensioni. La proposta mira a disciplinare lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee, rafforzare il controllo sui prelievi e sostenere gli agricoltori. La proposta intende inoltre consentire agli agricoltori di accedere ai finanziamenti bancari e agli incentivi agli investimenti, favorendo la continuità delle attività agricole e lo sviluppo dei sistemi produttivi.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]