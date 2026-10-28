Tunisia, il Parlamento approva la regolarizzazione dei pozzi idrici per uso agricolo

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina ha approvato il progetto di legge sulla regolarizzazione dei pozzi agricoli non autorizzati, con 79 voti favorevoli, 7 contrari e 10 astensioni. La proposta mira a disciplinare lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee, rafforzare il controllo sui prelievi e sostenere gli agricoltori. La proposta intende inoltre consentire agli agricoltori di accedere ai finanziamenti bancari e agli incentivi agli investimenti, favorendo la continuità delle attività agricole e lo sviluppo dei sistemi produttivi.

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