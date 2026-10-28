A Mosca il terzo vertice Russia-Africa, Putin “Possibile superare i 50 miliardi di dollari di interscambio”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Si è aperto oggi a Mosca il terzo Vertice Russia-Africa, dedicato al rafforzamento dei rapporti politici, economici e strategici tra la Federazione Russa e i Paesi africani. Secondo quanto riferito dall’agenzia russa Interfax, 48 dei 54 Paesi africani hanno confermato la partecipazione, con 22 rappresentati dai rispettivi capi di Stato.

I lavori, in programma oggi e domani, sono co-presieduti dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente burundese Évariste Ndayishimiye, attuale presidente dell’Unione Africana.

Al centro dell’agenda figurano commercio, investimenti, energia, agricoltura, sicurezza alimentare, infrastrutture e cooperazione tecnologica. Il summit si inserisce nel percorso avviato a Sochi nel 2019 e proseguito a San Pietroburgo nel 2023.

PUTIN “POSSIBILE SUPERARE I 50 MILIARDI DI DOLLARI DI INTERSCAMBIO”

Il volume degli scambi commerciali tra la Russia e i paesi africani potrebbe superare i 50 miliardi di dollari nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum Russia-Africa, secondo quanto riferisce il sito Vedomosti. “Sono convinto che saremo in grado di incrementare ulteriormente le cifre in tempi brevissimi, e certamente superando la soglia dei 50 miliardi”, ha sottolineato il capo del Cremlino. Il Forum Russia-Africa è iniziato oggi a Mosca. Circa 4.000 imprenditori russi e africani provenienti da diversi settori economici sono stati invitati all’evento della durata di due giorni.

“I Paesi Brics hanno prodotto oltre il 40% del Pil mondiale negli ultimi cinque anni, mentre la quota del G7 è rimasta al di sotto del 30%. Lo ha dichiarato sempre Putin secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass. “Negli ultimi cinque anni oltre il 40% del Pil mondiale è stato prodotto proprio dagli Stati Brics, mentre il contributo del gruppo G7 è stato inferiore al 30%”, ha affermato Putin, aggiungendo che questa proporzione è destinata ad aumentare a favore dei Paesi in via di sviluppo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).