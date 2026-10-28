A Mosca il terzo vertice Russia-Africa, Putin “Possibile superare i 50 miliardi di dollari di interscambio”

IPA90256953 - RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 27, 2026: Russia's President Vladimir Putin attends a bilateral meeting with Equatorial Guinea's President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo on the sidelines of the 8th Summit of the Gas Exporting Countries Forum (GECF) at the Grand Kremlin Palace. Mikhail Sinitsyn/TASS/Sipa USA

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Si è aperto oggi a Mosca il terzo Vertice Russia-Africa, dedicato al rafforzamento dei rapporti politici, economici e strategici tra la Federazione Russa e i Paesi africani. Secondo quanto riferito dall’agenzia russa Interfax, 48 dei 54 Paesi africani hanno confermato la partecipazione, con 22 rappresentati dai rispettivi capi di Stato.

I lavori, in programma oggi e domani, sono co-presieduti dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente burundese Évariste Ndayishimiye, attuale presidente dell’Unione Africana.

Al centro dell’agenda figurano commercio, investimenti, energia, agricoltura, sicurezza alimentare, infrastrutture e cooperazione tecnologica. Il summit si inserisce nel percorso avviato a Sochi nel 2019 e proseguito a San Pietroburgo nel 2023.

PUTIN “POSSIBILE SUPERARE I 50 MILIARDI DI DOLLARI DI INTERSCAMBIO”

Il volume degli scambi commerciali tra la Russia e i paesi africani potrebbe superare i 50 miliardi di dollari nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum Russia-Africa, secondo quanto riferisce il sito Vedomosti. “Sono convinto che saremo in grado di incrementare ulteriormente le cifre in tempi brevissimi, e certamente superando la soglia dei 50 miliardi”, ha sottolineato il capo del Cremlino. Il Forum Russia-Africa è iniziato oggi a Mosca. Circa 4.000 imprenditori russi e africani provenienti da diversi settori economici sono stati invitati all’evento della durata di due giorni.

“I Paesi Brics hanno prodotto oltre il 40% del Pil mondiale negli ultimi cinque anni, mentre la quota del G7 è rimasta al di sotto del 30%. Lo ha dichiarato sempre Putin secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass. “Negli ultimi cinque anni oltre il 40% del Pil mondiale è stato prodotto proprio dagli Stati Brics, mentre il contributo del gruppo G7 è stato inferiore al 30%”, ha affermato Putin, aggiungendo che questa proporzione è destinata ad aumentare a favore dei Paesi in via di sviluppo.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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