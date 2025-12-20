GUANGYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra una veduta dell’antica città di Zhaohua, nel distretto di Zhaohua della città di Guangyuan, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, il 13 dicembre 2025.

L’antica città di Zhaohua, situata a Guangyuan, sorge alla confluenza dei fiumi Bailong, Jialing e Qingjiang. Cittadina storica ben conservata, vanta una storia di oltre 2.300 anni.

Tuttavia, a causa di infrastrutture obsolete e di costruzioni non pianificate, in passato l’antico centro era caduto nel disordine, con i residenti costretti ad affrontare numerose difficoltà. Per rinnovare l’area, dal 2012 il distretto di Zhaohua ha avviato un progetto di tutela integrata dei villaggi. Oltre a migliorare l’ambiente locale, l’iniziativa ha favorito lo sviluppo del turismo rurale, consentendo all’antica città di rivitalizzarsi attraverso la conservazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).