HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti posano per delle foto nell’area panoramica del Lago dell’Ovest a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, il 23 novembre 2025. Il tempo a Hangzhou è stato bello negli ultimi giorni. Molti turisti si alzano presto al mattino per visitare il Lago dell’Ovest e godersi il meraviglioso paesaggio invernale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
