NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra dei turisti che si rinfrescano nel fiume del villaggio di Zhongping, cittadina di Xiangfen, nella contea autonoma Miao di Rongshui, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 19 luglio 2025. Negli ultimi anni le autorità locali del Guangxi hanno promosso lo sviluppo del turismo nelle aree rurali attraverso una serie di iniziative culturali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
