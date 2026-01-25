LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Regione Autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, ha registrato oltre 70,73 milioni di visite turistiche nel 2025, con un aumento del 10,71% su base annua, inoltre i turisti dall’estero sono cresciuti del 36,5%, raggiungendo quota 437.400. Lo ha annunciato sabato il dipartimento regionale della cultura e del turismo.

L’anno scorso ha visto anche un significativo arricchimento dell’offerta turistica dello Xizang. Il valore della produzione dell’industria culturale è salito a 15,01 miliardi di yuan (circa 2,15 miliardi di dollari), in aumento del 35,29%, mentre i ricavi complessivi del turismo hanno raggiunto 81,68 miliardi di yuan, con una crescita del 9,51%.

Questo sviluppo sostenuto è supportato da sforzi continui per preservare e valorizzare le risorse culturali della regione. Nel quarto censimento nazionale dei beni culturali, lo Xizang ha individuato 3.346 nuovi siti di interesse storico, collocandosi tra le prime regioni del Paese per nuove scoperte.

Dal lancio dell’indagine regionale sulle risorse turistiche nel 2023, sono state catalogate oltre 31.000 nuove risorse turistiche in tutto lo Xizang. Attività popolari tradizionali come la danza Guozhuang, una danza tibetana, e le competizioni con barche in pelle di bue hanno guadagnato popolarità, attirando visitatori desiderosi di vivere la cultura locale.

Per preservare e promuovere il patrimonio culturale – inclusi architetture antiche, reperti storici e patrimonio culturale immateriale – le autorità regionali stanno utilizzando attivamente piattaforme digitali. Alcune di queste, dedicate a siti iconici come il Palazzo del Potala, patrimonio mondiale dell’UNESCO, hanno registrato oltre 2,5 milioni di visite cumulative.

