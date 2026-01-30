Cina: turismo e test automobilistici invernali a Yakeshi (2)

YAKESHI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’auto percorre una strada ghiacciata in un campo di test automobilistici a Yakeshi, a Hulun Buir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 22 gennaio 2026.

Yakeshi è un’importante base per i test automobilistici nelle aree fredde grazie alla sua lunga e rigida stagione invernale. Un gran numero di ingegneri e tecnici visita regolarmente la città per motivi di lavoro durante l’inverno, diventando anche un gruppo stabile di clientela per altri servizi disponibili sul posto.

Nel frattempo, le autorità locali stanno ulteriormente migliorando le infrastrutture e i servizi per attirare più turisti standard nelle colorate attività ricreative invernali disponibili in città.

