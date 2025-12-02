Cina: turbina a gas ad alta efficienza potenzia energia low-carbon

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turbina a gas da 843 megawatt è stata ufficialmente collegata alla rete domenica sera nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, dopo aver completato un’operazione di prova a pieno carico di 168 ore.
L’unità, la prima delle due dell’impianto della China Energy Investment Corporation Co. Ltd. nella contea di Anji, raggiunge un notevole tasso di efficienza del 64,15%, pari a un incremento di circa 17 punti percentuali rispetto alle convenzionali unità a carbone da un milione di chilowatt.
Shen Chengliang, dirigente della filiale di Huzhou della State Grid Zhejiang Electric Power Co. Ltd., ha affermato che, una volta pienamente operative, le unità delle turbine genereranno fino a 7 miliardi di kWh di elettricità all’anno, sufficienti per alimentare 6 milioni di cittadini, rafforzando la rete elettrica locale con elettricità a basse emissioni di carbonio.
La produzione di energia a basse emissioni è un elemento chiave della strategia cinese per raggiungere i suoi obiettivi “dual carbon” – il picco delle emissioni entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060.
(ITALPRESS).