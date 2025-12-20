PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il volume del carico merci su rotaia in Cina ha mantenuto una crescita stabile nei primi 11 mesi del 2025, contribuendo alla riduzione dei costi logistici nell’intera economia e sostenendo il funzionamento stabile dell’economia nazionale.

Nel periodo considerato, il sistema ferroviario nazionale ha trasportato complessivamente 3,7 miliardi di tonnellate di merci, con un aumento del 2,7% su base annua, secondo quanto ha dichiarato venerdì la China State Railway Group Co. Ltd.

Il numero medio giornaliero di vagoni merci caricati ha raggiunto quota 187.000, in aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tra gennaio e novembre, il volume del carico merci per quanto riguarda i materiali metallurgici e i cereali è cresciuto rispettivamente dell’8,5% e del 10% su base annua.

Anche il carico merci internazionale ha registrato un andamento stabile. A novembre sono stati effettuati complessivamente 1.852 viaggi di treni merci Cina-Europa, con un aumento del 21% rispetto a un anno prima, raggiungendo un record per un singolo mese. La ferrovia Cina-Laos ha trasportato oltre 4,98 milioni di tonnellate di merci transfrontaliere, in crescita del 15% su base annua.

(ITALPRESS).