Cina: traffico merci sul canale Pinglu supera il milione di tonnellate (2)

QINZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 21 ottobre 2026, mostra delle navi per il trasporto merci sul canale Pinglu, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Il volume delle merci trasportate sul canale ha superato il milione di tonnellate dalla sua apertura alla navigazione, avvenuta il 16 settembre. Il canale, lungo 134,2 chilometri, si estende da Nanning, capoluogo del Guangxi, fino al golfo di Beibu, lo sbocco marittimo più vicino per gran parte della Cina sud-occidentale. Il canale si sviluppa lungo il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, una rotta commerciale strategica che collega le regioni interne della Cina con l’ASEAN e con altri mercati globali. È il primo progetto di canale fluviale-marittimo pianificato e coordinato a livello nazionale dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)