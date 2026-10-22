Cina: a Pechino la première del documentario “The Elephant Odyssey” (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Uno spettatore scatta foto a un cartellone che ritrae un elefante in un cinema a Pechino, capitale della Cina, il 21 ottobre 2026. Ieri qui si è infatti tenuta la première del documentario “The Elephant Odyssey”, che racconta l’incredibile viaggio degli elefanti asiatici erranti nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, che ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo. Nel marzo 2020, gli elefanti hanno lasciato una riserva naturale forestale nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, nello Yunnan, e hanno percorso circa 500 chilometri verso nord fino a Kunming, capoluogo della provincia, dove sono arrivati nel giugno 2021. Successivamente si sono diretti nuovamente verso sud, facendo ritorno sani e salvi alla riserva naturale. Il documentario è il risultato della collaborazione tra istituzioni cinematografiche di Cina, Canada e Singapore e rappresenta un prezioso tentativo di raccontare la storia della conservazione ecologica in Cina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)