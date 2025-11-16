Cina: tradizioni Miao in mostra alla fiera agricola di Rongshui (2)

(251115) -- LIUZHOU, Nov. 15, 2025 (Xinhua) -- Actresses display brocades of Miao ethnic group at an agricultural fair in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 15, 2025. A Miao town community of Rongshui County held this fair to showcase and promote agricultural specialties and intangible cultural heritage from neighboring townships. (Xinhua/Huang Xiaobang)

LIUZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Attrici espongono broccati del gruppo etnico Miao durante una fiera agricola nella Contea Autonoma Miao di Rongshui, nella Regione Autonoma Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 15 novembre 2025. Una comunità della cittadina Miao della contea di Rongshui ha organizzato questa fiera per presentare e promuovere prodotti agricoli tipici e patrimoni culturali immateriali delle località vicine.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

