Cina: tradizioni Miao in mostra alla fiera agricola di Rongshui (2)

LIUZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Attrici espongono broccati del gruppo etnico Miao durante una fiera agricola nella Contea Autonoma Miao di Rongshui, nella Regione Autonoma Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 15 novembre 2025. Una comunità della cittadina Miao della contea di Rongshui ha organizzato questa fiera per presentare e promuovere prodotti agricoli tipici e patrimoni culturali immateriali delle località vicine.

