Cina: a oggi +10 mln di viaggi transfrontalieri attraverso i valichi di Pechino

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fino a oggi, il numero totale di viaggi transfrontalieri effettuato attraverso i punti d’accesso di Pechino aveva superato quota 10 milioni, segnando un aumento del 10,5% su base annua e raggiungendo il traguardo con mezzo mese di anticipo rispetto al 2025, ha dichiarato la Stazione generale di Pechino per il controllo delle frontiere per l’ingresso e l’uscita.

I cittadini stranieri hanno effettuato oltre il 30% del totale dei viaggi, pari a più di 3,4 milioni, con un aumento di oltre il 30% su base annua, ha dichiarato Liu Yan della stazione.

Tra tutti i visitatori stranieri in arrivo, oltre 1,25 milioni sono entrati in Cina attraverso i valichi di Pechino grazie alle politiche di esenzione dal visto o di permesso di ingresso temporaneo, ha aggiunto Liu. La maggior parte di questi arrivi è legata a turismo, scambi commerciali o ricongiungimenti familiari.

Finora quest’anno i residenti della Cina continentale hanno effettuato 6,033 milioni di viaggi transfrontalieri attraverso i valichi di Pechino, con Repubblica di Corea, Thailandia e Singapore tra le destinazioni estere più popolari.

La Cina attualmente applica una serie di misure di agevolazione dei visti, tra cui politiche di esenzione unilaterale, esenzione reciproca ed esenzione di transito per i cittadini di diversi Paesi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).