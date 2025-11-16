LIUZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Attrici mostrano ricami del gruppo etnico Miao e il lusheng, un tradizionale strumento a fiato con canne, durante una fiera agricola nella Contea Autonoma Miao di Rongshui, nella Regione Autonoma Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 15 novembre 2025. Una comunità della cittadina Miao della contea di Rongshui ha organizzato questa fiera per presentare e promuovere prodotti agricoli tipici e patrimoni culturali immateriali dei villaggi vicini.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).