Cina: tradizioni Miao in mostra alla fiera agricola di Rongshui (1)

(251115) -- LIUZHOU, Nov. 15, 2025 (Xinhua) -- Actresses display embroideries of Miao ethnic group and lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, at an agricultural fair in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 15, 2025. A Miao town community of Rongshui County held this fair to showcase and promote agricultural specialties and intangible cultural heritage from neighboring townships. (Xinhua/Huang Xiaobang)

LIUZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Attrici mostrano ricami del gruppo etnico Miao e il lusheng, un tradizionale strumento a fiato con canne, durante una fiera agricola nella Contea Autonoma Miao di Rongshui, nella Regione Autonoma Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 15 novembre 2025. Una comunità della cittadina Miao della contea di Rongshui ha organizzato questa fiera per presentare e promuovere prodotti agricoli tipici e patrimoni culturali immateriali dei villaggi vicini.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

