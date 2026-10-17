Cina: tradizione e innovazione per la ceramica celadon di Longquan (3)

LONGQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni addetti lavorano a una linea di produzione della ceramica celadon di Longquan, nell’omonima città della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, il 14 ottobre 2026.

Situata nella parte sud-occidentale dello Zhejiang, Longquan vanta abbondanti risorse di argilla per ceramica, fitte foreste e il fiume Longquan, che offrono condizioni ideali per la sua industria del celadon. La tecnica di cottura del celadon di Longquan è stata inserita nel patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2006 e nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO nel 2009. Negli ultimi anni, la città ha modernizzato la propria industria del celadon migliorando la qualità delle materie prime, potenziando l’impiego di tecnologie intelligenti nei processi industriali e promuovendo l’innovazione. Oggi la città conta oltre 3.000 imprese legate al celadon, con più di 23.000 addetti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).