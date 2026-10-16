Trump licenzia dopo soli 5 giorni la portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia

IPA89640773 - UNITED STATES - OCTOBER 13: White House Press Secretary Katie Zacharia conducts her first briefing where she addressed issues including the resignation of Kimberly Guilfoyle, U.S. ambassador to Greece, on Tuesday, October 13, 2026. (Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA)

NEW YORK (ITALPRESS) – Katie Zacharia è stata licenziata, dopo soli cinque giorni, dal suo incarico di portavoce della Casa Bianca. A riportarlo è il New York Times. Trump l’aveva pubblicamente esortata a riconsiderare la sua posizione. «Katie è stata trattata molto male dai media. Le ho detto: ‘Katie, sai, non sei obbligata a continuare se non vuoi'”, aveva riferito il tycoon. Sulla sua nomina erano emerse polemiche relative alle sue qualifiche professionali.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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