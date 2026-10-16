NEW YORK (ITALPRESS) – Katie Zacharia è stata licenziata, dopo soli cinque giorni, dal suo incarico di portavoce della Casa Bianca. A riportarlo è il New York Times. Trump l’aveva pubblicamente esortata a riconsiderare la sua posizione. «Katie è stata trattata molto male dai media. Le ho detto: ‘Katie, sai, non sei obbligata a continuare se non vuoi'”, aveva riferito il tycoon. Sulla sua nomina erano emerse polemiche relative alle sue qualifiche professionali.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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