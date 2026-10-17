A Milano incontro della Fondazione Italia Cina su cooperazione commerciale

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – La Fondazione Italia Cina ha esortato le imprese italiane alla ricerca di opportunità in Cina a guardare oltre le tradizionali partnership commerciali, sottolineando il ruolo della cooperazione accademica e della ricerca nel promuovere la comprensione reciproca e nel rafforzare i rapporti bilaterali.

Intervenendo a Milano in occasione dell’open day della Fondazione Italia Cina, il presidente Mario Boselli ha affermato che le imprese italiane interessate alle opportunità in Cina devono andare oltre le tradizionali partnership commerciali e sviluppare una comprensione più approfondita delle politiche industriali del Paese, delle sue priorità tecnologiche e dell’evoluzione della domanda di mercato.

Boselli ha inoltre evidenziato il ruolo della cooperazione tra università, centri di ricerca e istituzioni nel rafforzare la comprensione reciproca. Attraverso la collaborazione con la fondazione e una recente missione istituzionale in Cina, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano punta a consolidare i rapporti con gli atenei partner cinesi e ad ampliare gli scambi accademici.

Un’analisi condotta dalla fondazione, la cui rete comprende oltre 300 membri e partner, ha intanto sottolineato le potenziali complementarità tra le due economie, rilevando che entrambe vantano solide tradizioni manifatturiere, importanti imprese a conduzione familiare e ampie filiere industriali.

Ospitato negli uffici milanesi di Baker McKenzie, l’incontro ha riunito rappresentanti delle imprese ed esperti per discutere come superare le barriere commerciali, culturali e comunicative tra Italia e Cina.

(ITALPRESS).