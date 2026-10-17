Cina: Hou Yujin racconta ai turisti la storia e le tradizioni di Longji (3)

LONGSHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hou Yujin (a sinistra) illustra un oggetto antico a un turista nella sua casa su palafitte nel villaggio di Longji, nella contea di Longsheng, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 15 ottobre 2026.

Il villaggio di Longji, abitato prevalentemente dall’etnia Zhuang, è caratterizzato da tradizionali case in legno immerse tra i terrazzamenti e conserva il suo peculiare patrimonio culturale etnico. Hou, un’anziana del posto che vive in una delle centenarie abitazioni su palafitte appartenenti all’etnia Zhuang del villaggio, si è offerta volontaria per accompagnare gratuitamente i turisti nelle visite guidate. Pur non avendo mai frequentato un solo giorno di scuola, Hou ha imparato da autodidatta il mandarino con grande impegno, per raccontare ai visitatori la storia della sua casa e i profondi cambiamenti del villaggio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).