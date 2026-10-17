Cina: imprese USA prime per spazio espositivo a CIIE per ottavo anno consecutivo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le imprese statunitensi occuperanno la maggiore superficie espositiva alla nona edizione della China International Import Expo (CIIE) per l’ottava volta, con un aumento di 1.500 metri quadrati rispetto allo scorso anno. Lo ha dichiarato ieri un funzionario.

La nona edizione si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre. Avviata nel 2018 come prima fiera al mondo di livello nazionale dedicata alle importazioni, la CIIE è stata concepita per ampliare l’apertura della Cina e trasformare il suo vasto mercato in un’opportunità condivisa per il mondo.

I preparativi per l’evento sono sostanzialmente conclusi. Parteciperanno complessivamente 162 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con 4.142 aziende estere espositrici, ha dichiarato il vice ministro del Commercio cinese Yan Dong durante una conferenza stampa.

La superficie espositiva complessiva supererà per la prima volta i 440.000 metri quadrati. Nella sezione dedicata alle imprese, le aziende di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia saranno in testa alla classifica in termini di spazio espositivo.

Per la prima volta, il numero delle aziende presenti nella classifica Fortune Global 500 e delle imprese leader di settore presenti supererà quota 300. Inoltre, oltre 2.000 aziende esporranno alla CIIE per la prima volta.

L’edizione di quest’anno presenterà oltre 200 novità di rilievo tra debutti mondiali e prodotti esposti per la prima volta. Verranno presentate insieme una serie di innovazioni all’avanguardia in grado di potenziare le industrie e migliorare la vita delle persone, tra cui robot per la chirurgia endoscopica e impianti cocleari.

In vista della CIIE di quest’anno, sono state organizzate sessioni di matchmaking dedicate al tema “esportare in Cina” in Paesi tra cui Egitto, Germania e Regno Unito, portando le trattative per gli acquisti direttamente nei Paesi dei partner commerciali.

La CIIE è un esempio significativo degli sforzi della Cina per ampliare le importazioni e offrire più canali di accesso al mercato cinese ai prodotti di qualità provenienti da tutto il mondo. Questo impegno è rimasto tra le priorità del Paese e i risultati sono tangibili.

Secondo l’Amministrazione generale delle dogane, nei primi nove mesi di quest’anno le importazioni cinesi hanno raggiunto i 16.700 miliardi di yuan (circa 2.480 miliardi di dollari), in aumento del 22,3%, il ritmo di crescita più rapido dal 2021.

Il ministro del Commercio Wang Wentao ha dichiarato nei mesi scorsi che il mercato cinese presenta un enorme potenziale, aggiungendo che il Paese importerà una maggiore quantità di prodotti agricoli, beni di consumo di qualità, apparecchiature tecnologiche avanzate e componenti chiave. Al contempo, ha affermato, piattaforme come la CIIE saranno sfruttate appieno per ampliare i canali di importazione.

“Esportazioni e importazioni sono come le due ruote di un veicolo. Più sono equilibrate, più il veicolo procede senza intoppi e arriva lontano”, ha dichiarato Wang.

(ITALPRESS).