Cina: tour notturni in tutto il Paese durante vacanze per Festa nazionale (5)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 ottobre 2026, mostra alcune persone mentre visitano l’area panoramica del Tempio Fuzi (Confucio), a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Durante le vacanze per la Festa nazionale, in tutta la Cina sono stati organizzati tour notturni per creare contesti di consumo diversificati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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