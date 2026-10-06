Egitto, Abdelatty sente Kallas: “Fermare l’escalation nel Mar Rosso e nel Corno d’Africa”

IL CAIRO (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza.

Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Nader Zaki, i colloqui hanno riguardato le relazioni tra Egitto e Unione europea e le prospettive per rafforzarle, oltre agli sviluppi regionali e internazionali di interesse comune.

Abdelatty e Kallas hanno esaminato in particolare i rapidi sviluppi nel Mar Rosso e nel Corno d’Africa, discutendo le modalità per ridurre l’escalation e impedire l’estensione delle tensioni. Hanno inoltre ribadito la necessità di rispettare la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale degli Stati e di intensificare gli sforzi regionali e internazionali per contenere le crisi e ripristinare sicurezza e stabilità.

Le due parti hanno infine sottolineato l’importanza di proseguire il coordinamento tra Egitto e UE a sostegno degli sforzi di de-escalation e della ricerca di soluzioni politiche e diplomatiche sostenibili alle crisi regionali.

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