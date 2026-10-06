Spagna, il governo approva i decreti abitativi

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il governo spagnolo ha approvato oggi due decreti per il settore delle abitazioni contenenti 21 misure. I provvedimenti dovranno ora passare al vaglio della Diputazione permanente, l’organismo che fa le veci delle Camere, una volta che queste sono state sciolte, per il disbrigo degli affari correnti. Secondo quanto riferisce El Pais, i decreti sono composti quasi interamente dagli stessi elementi di quelli respinti dal Congresso venerdì scorso.

Il primo decreto si concentra sul blocco degli sfratti delle persone vulnerabili prive di un alloggio alternativo, insieme a un nuovo pacchetto di garanzie da 680 milioni di euro. Questo pacchetto include incentivi per la costruzione industrializzata di edifici e aiuti per promuovere lo sviluppo da parte degli enti di edilizia sociale. Comprende anche una linea di finanziamento da 10 miliardi di euro per agevolare l’acquisto della prima casa, che sarà gestita dall’Ico (Istituto Ufficiale del Credito).

Il secondo decreto propone il rinnovo automatico dei contratti di locazione alla loro scadenza per la stessa durata per cui sono stati stipulati.

“Questi due decreti mantengono l’essenza dei due decreti reali decaduti”, ha dichiarato Sanchez secondo El Pais. “Lo abbiamo fatto perché le circostanze che hanno portato alla loro emanazione non sono cambiate negli ultimi giorni”, ha proseguito. Sanchez ha inoltre annunciato il ripristino della rete di sicurezza sociale che impedisce lo sfratto delle persone vulnerabili prive di un alloggio alternativo, nonché agevolazioni fiscali sia per i piccoli proprietari che per gli inquilini in merito all’imposta sul reddito derivante dagli affitti.

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(ITALPRESS).